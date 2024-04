"Üleüldine teadmine Mulgi toidust on paranenud," ütles Eesti toidupiirkonna Mulgimaa projektijuht Leana Liivson. Ta võrdles, et kui nad läksid toiduaasta alguses esimesele messile ja tutvustasid end sõnadega, et on Mulgimaalt ja toidupiirkond, ei teadnud seda kooslust peaaegu keegi, aga kui nüüd viimati Tourestil käidi, ei pidanud mulgid end enam tutvustama. "Julgelt 80–90 protsenti inimestest ütlesid, et teavad meid ja on näinud siin või seal," jutustas Liivson. Seega võib kindlalt öelda, et Mulgimaa on jõudnud inimeste teadvusse kui eraldi toidukant. Lisaks söödi Tourestil ära 300 portsu Mulgi putru.