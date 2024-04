Juhtkiri ⟩ Sakala arvab, et XX ja XXX

Nüüd on Harju maakohus jõudnud järeldusele, et Vedleri artikli peategelasel võib olla õigus tema tegusid kajastava artikli kirjutamine keelata. Kohtu selgitus on järgmine: «Kui kõnealused väited oleksid ilmunud ning kohus edasises menetluses leiab, et avaldatud faktid on ebaõiged, siis poleks võimalik tekkinud mainekahju tagasi pöörata. Esialgse õiguskaitse taotlus rahuldati seetõttu, et ära hoida võimalikku kahju.»