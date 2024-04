Magusasõprade paradiis. Paalalinn avab kohvikud paneelikatest koolini

Möödunud aastal ootas Uueveski piirkonnas külalisi 28 kodukohvikut, ehkki registreerujaid oli olnud veidi rohkem. Sel aastal laekus korraldusmeeskonnale 28 ankeeti ning nagu ütles korraldaja Gea Valner, on tal tunne, et kõik nad on ka osalemas. "Eks see veel selgu, aga ilmselt nad kõik tegutsevad, sest ideed on väga hästi läbi mõeldud."