Kassid on taas koha sisse võtnud

Nagu ütles Viljandi linnakunstnik Kristi Kangilaski, on kasse 24. Hallide ja punaste kõrval on üks valget värvi ja tema saab lisanduse. "Me oleme nalja pärast teda Albertiks kutsunud. "Naksitrallides" oli ju ka Albertil sinine lips kaelas ja nüüd tegi Tõnis Luik talle lipsu. Täna pidi minema proovima," rääkis Kangilaski.