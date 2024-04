«Kreeta Maitsed on meie bränd ja päris Kreeta toit, mida hakkasime maale tooma neli-viis aastat tagasi,» rääkis Mones, kes ise sellel Vahemere saarel aeg-ajalt elab, kel on seal tekkinud tuttavad ja kes on sealsete oludega hästi kursis. Nagu ta ütles, on hulk nende Eestisse toodud toite saanud Go Fuudishi märgi. «See viitab, et tegu on puhaste toodetega.»