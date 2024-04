Viljandi haigla bussides käis aasta jooksul arsti juures 10 000 inimest

Viljandi haiglal on muljet avaldav bussipark, sest lisaks neljale kabinetile, mis töötavad koos vähiliiduga, on vaktsineerimisbuss ja sundravibuss, millega mööda riiki sõidetakse.

Üks buss on kordamööda meeste- või naistekabinet, eraldi buss on nahaarsti vastuvõtuks, vaimse tervise buss on aeg-ajalt kasutusel ka vaktsineerimiseks. On mammograafibuss ja röntgenikabinet, millega pakutakse ka töötervishoiuteenust. Lõpuks on veel kahjude vähendamise buss, mis sõidab Ida-Virumaal ja on uimastisõltlastega tegeleva osakonna liikuv kabinet.