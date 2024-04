Sulev Ilves ⟩ Väike-Turu tänaval on mõtlemisainet küllaga, kuidas tulevikus lollusi vältida

Kahe tiivaga Väike-Turu tänav 4 maja puhul on muinsuskaitsjad ja omanik ühel meelel, et tellistest laotud hooneosa on hävinud sel määral, et päästa pole midagi. Puitosast majapoolega on olukord keerulisem ning nõuab eksperdi hinnangut.

Foto: Elmo Riig