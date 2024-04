Siiski on aga kõik seda lahkumist ümbritsev veidi skandaalne. Meenutame, et umbes kuu aega tagasi ähvardas Madis Kallas, et kui omavalitsuste rahastamist ümber ei korraldata ning ääremaastumisele ja ääremaastamisele piiri ei panda, siis ta lahkub ametist. Märtsi keskpaigas ütles ta mitmele väljaandele, et sellisel juhul ei ole lihtsalt mõtet selles ametis jätkata. Plaan oli, et Harjumaa omavalitsustelt võetakse raha vähemaks ja jagataks teiste maakondade omavalitsustele.