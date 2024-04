Paljud autojuhid, kes on Viljandi turu parklas saanud 20-eurose trahvikviitungi, on väitnud, et nad ei teadnud seal kehtivast parkimiskorrast, sest märgid, mis sellest sissesõidul teatavad, on liiga kõrgel. Trahvisaajaid on seal kevadtalvel olnud ohtralt, sest kolme kuuga on välja kirjutatud 400 trahviteadet.