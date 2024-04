Eesti plaanib loobuda maa tootmisest kõrvalejätmise nõudest

"Nagu mujal Euroopas, nii on ka Eestis põllumajandustootjate ees seisev suurim katsumus mõista ja kaasa minna põllumajanduspoliitika meetmete üha keerulisemaks muutumise ja sellega kaasneva järjest suureneva halduskoormusega. Kõne all olev HPK nõue on üks põllumeeste seas enim nõutust tekitanud nõuetest ja meie ootus on see, et suunda lihtsustamisele ja liigsete kohustuste vähendamisele hoitakse ka edaspidi," lausus põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Ants Noot. Minister ütles, et põllumeeste organisatsioonid on esitanud ka muid ettepanekud, mis aitaksid põllumajanduse keerulist olukorda leevendada. "Mul on hea meel tõdeda, et mitu põllumeeste pakutud ettepanekut on juba töös või viiakse ellu lähitulevikus."