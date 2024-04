Märtsi keskpaiku langetas Viljandi linnavalitsus otsuse, et lambaid lossimägedesse sel aastal rahanappuse tõttu ei tule, aga et nüüd tegi lambakasvataja varasemast tunduvalt soodsama pakkumise, mõtles linnavalitsus ümber ja suveks on kari Ranna puiestee äärsel nõlval platsis.