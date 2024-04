Mulgi valla noored esimesele töökohale vestluseta ei pääse

Esmaspäeval algas Viljandi ja Mulgi vallas kandideerimine töömalevasse. Nagu tõdesid malevate koordinaatorid, on malev nii oodatud, et võib juhtuda, et kõigile kohti ei jätkugi. Noortel on küll töötahet, aga valdadel on keeruline leida partnereid, kes oleks neile valmis tegevust pakkuma.