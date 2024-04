Omanike keskliit uuris eluasemekulude erinevust

Liidu saadetud pressiteates seisab, et kui näiteks Tallinna 1-toalise korteri omanik maksis jaanuaris tarbitud soojuse eest 99 eurot, siis samas seisukorras ja suurusega korteri omanik Tarbja külas maksis 250 eurot. Ka konkurentsiameti kodulehel olevad andmed näitavad, et eelkirjeldatud ebavõrdsus on Eestis "normaalne". Riikliku järelevalve tingimustes on kodutarbijate soojusenergia hinnaerinevused 2,5-kordsed ja veeteenuse puhul lausa neljakordsed.