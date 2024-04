Suuri lilleaasu pole 50 000 euro eest Viljandisse veel tekkinud, aga lootust on, et tänavu ootab hulga lillede õitsemine alles ees.

Mullu sügisel 50 000 euro eest Viljandi vanalinna istutatud kevadlilled annavad endast alles üsna õrnalt märku. Märtsikellukesed sel kevadel õienuppe lahti ei löönudki, ülejäänud lilled tulevad aga üksteise järel mullast välja ning on lootust, et need puhkevad ka õide.