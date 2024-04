XVI üleriigiline võistumängimine toob kokku üle 60 noore

Osalejad on seitsme- kuni 19-aastased muusika- ja huvikoolides või eraõpetaja käe all õppivad pillimängijad ja lauljad. Esitatakse kaks vabalt valitud Eesti pärimusmuusika pillilugu või laulu, millest üks pärineb esitaja kodukandist või on muud moodi mängijaga seotud.

Pillimängijad on jagatud üheksa rühma vahel vanusegruppidesse või tasemeklassidesse. Rühmadeks on kandled, karmoškad, lõõtspillid, näppepillid, puhkpillid, poogenpillid, laul, avatud klass ja omalooming. Avatud klassi kuuluvad kõik need pillid, mis mõnda muusse rühma ei kuulu. Omaloomingu rühmas on võimalik osaleda kõikide pillide või lauluga ning esitada tuleb kaks pala, mis on osaleja enda loodud. Osaleda võib ka mitmes kategoorias, mistõttu tuleb esitusi ettekandele mõnevõrra rohkem, kui on registreerunuid. Enim osalejaid on kannelde, karmoškade ja lõõtspillide rühmas.