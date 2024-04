«Saame kompenseerida õpetajate palku, mida siiani on vald maksnud. Tääksi koolis on praegu 22 õpilast, see toetus tähendab aastaks 1,5 õpetaja palka, tegelikult on seal 3,5 õpetajakohta,» lausus direktor Aivar Jaeski ning lisas, et muu hulgas on kavas kooli üldist heaolu parandada ja söökla põrandat remontida.