Juhtkiri ⟩ Millest unistab Viljandi raad?

Viimasel ajal on linnapea lahkumisest, valimisest ja ametisse astumisest mitmel rindel palju juttu olnud. Viljandi linnapea kohale leiti Johan-Kristjan Konovalov ning hoolimata sellest, et linnavolikogu istungil VOLIS-e nime kandev elektrooniline süsteem korduvalt koostööst keeldus, suudeti lõpuks ka hääletada ja ta ära valida. Tallinnaski oli linnapea valimisel tõrkeid, ent need olid sisulised: Jevgeni Ossinovski õnnestus ära valida alles kolmandal katsel. Eks näis, kuidas see üksmeele puudumine Tallinna edasist elu mõjutama hakkab.