Ugalas laupäeval esietendunud «Süsteem» on üsna haruldane lavastus, sest Andres Noormets on lavale toonud kuuldemänguks kirjutatud loo. Ugala veebilehel reklaamplakatil ütleb ta, et «Süsteem» on kui mõistatus, mille lahendamine on põnev ja ettearvamatu, ning see räägib õrnusest südames ja kuristikest teadvuses.