HOIATUS LAPSEVANEMATELE ⟩ TikTokis levivad taas valed: noakandmise päev ja lapsi rööviv must kiirabibuss

Veebipolitseinik Elerin Tetsmann hoiatab lapsevanemaid TikTokis leviva hirmutamise eest. Nimelt levivad platvormil välismaised klipid, milles kutsutakse tüdrukuid üles 24. aprillil endaga enesekaitseks nuga kaasas kandma. See on vastuaktsioon Ameerikast 2021. aastal alguse saanud vägistamispäevale, mis justkui propageeriks naiste seksuaalset ründamist ja millest räägitakse samuti TikTokis.

Veebipolitseinikule tuli ärevaks tegev info möödunud nädalal ühe Viljandimaa kooli viiendalt klassilt, kui ta küsis, mis nende meelest praegu TikTokis populaarne on. "Seepeale räägiti üllatava kergusega noakandmise päevast," märkis Tetsmann. Tema kinnitusel on väga vajalik, et ühiskonnas kõneldaks rohkem seksuaalsest väärkohtlemisest, sellest tingitud eluhalvavatest tagajärgedest ning selgitataks noortele, millised on terved partnersuhted.