Balti liiga pronksikohtumine lõppes Viljandi HC-le medali määranud mõru sekundiga

"Neil oli õnne ka ja nad mängisid selle olukorra välja. Me ei olnud valmis selleks, et nad nii mängivad selle olukorra seal," nentis Viljandi HC meeskonna peatreener Marko Koks, viidates viimasel sekundil vastasele võidu toonud väravale. "Kuigi, jah, eks seal pigem see mäng oli natuke mujal ka rohkem tehtud kui viimasel sekundil."