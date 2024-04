Maakonna orienteerujad alustasid orienteerumispäevakute hooaega

Nagu ütles Viljandimaa orienteerumispäevakute eestvedaja Kaarel Kallas orienteerumisklubist Lehola, siis sel hooajal on kavas pidada kaheksa etappi. Nende seas on ka paiku, kus varem veel orienteerumispäevakut korraldatud ei ole. "Raassilla on täiesti uus kaart: see on sel aastal üks uutest kohtadest. Seal on hästi suur maa-ala ning seal on kaks etappi," kirjeldas Kaarel Kallas võistluspaika ning täpsustas, et üks etapp on autokrossiraja juures ning teine nii-öelda teises otsas. "Üks koht on veel: Lasa järv, mis on ka uus. Seal trügime küll natuke Valgamaa piiri peale," märkis korraldaja ja lisas: "Aga teised kohad on tuttavad ja mingid maastikud kattuvad juba."