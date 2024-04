Vaba mõte ⟩ «Mul pole midagi varjata!»

Mis neist edasi saab ja kuhu need jõuavad, ma ei tea. Tahaks uljalt ja suurustlevalt öelda, et see mind ka ei huvita. Ja tõepoolest: väga ei huvitagi. Tehtagu nendega, mis tahetakse. Mul on nagunii reklaamid võimaluste piires kinni keeratud ning spämmifiltrid tihedad kui kivimüür. Minu sirvimisharjumusi vaatavad robotid tunduvad ka saamatud olevat ega suuda mulle midagi maha müüa. Ma ei tea, mida kurja saaks näiteks Selver teha infoga, et mulle meeldivad Helluse jogurtid.