Juba 2022. aastal võttis riigikogu 88 häälega vastu avalduse, milles mõistis hukka Ukraina territooriumi annekteerimise ja kuulutas Venemaa režiimi terroristlikuks. Nii et mõnes mõttes isegi kummaline, et Moskva patriarhaadi terroriorganisatsiooniks tunnistamisega nõnda kaua on venitatud. Iseasi, kas see samm midagi suurt muudaks. Keda patriarh Kirilli seisukohad ja sõnad huvitavad, seda huvitavad need ka edaspidi. Kogudused ja kirikud saaksid rahulikult edasi tegutseda, aga vähemalt paberil Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik enam Moskvale ei alluks.