Selle nädala esmaspäeval otsustas linnavalitsus korraldada riigihanke Reinu tee Riia maantee ja Vaksali tänava vahelise lõigu projekteerimiseks. Mitte et kellelgi oleks kavas midagi ehitada, aga osa sealsest taristust on lubanud välja ehitada Lidli poekett, mille tõttu linn just ühest kolehoonete kompleksist lahti sai, ning poodnikud tahavad ehitustööga edasi minna.