Kondase keskuses avatud Paul Kondase tuba on peaaegu sama suur kui see, milles Kondas Tartu tänaval elas, kirjutas, maalis ja musitseeris. Näitusetuba tundub aga avaram, sest selles pole veel nii palju esemeid, kui oli Paul Kondase toas. Kes kunstnikul ja koolipapal külas käinud, on kirjeldanud seda kui kitsaste käiguradadega ruumi, tohutult esemeid täis.