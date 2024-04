«Tore oleks, kui Viljandis elaks mu vanaema,» ütleb Rohuväli ning nendib, et kahjuks seda sidet tal Viljandiga pole. Seda linna on ta aga avastanud küll folgikülalisena, küll suvise läbisõidu peatuse ajal ning nüüd on ta siin paar korda kuus laupäeviti orkestriproovis noorte muusikute ees seisnud.