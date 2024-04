Juhtkiri ⟩ Trahvimäära suurus liiklust ei rahusta

Kas rahatrahv aitab inimesi seaduskuulekana hoida, on eraldi arutelu, aga selle mõttega võib nõus olla, et kindlasti peaksid tehtud trahvid katma väärteo menetlemise kulud. Ehk mõjutab tõesti näiteks 20 eurolt 40 eurole kerkiv trahv inimesi veidi kuulekamalt käituma, aga eelkõige peaks olema tagatud see, et maksumaksja ei pea rikkujate korralekutsumisele peale maksma. Küsimus polegi riigi või omavalitsuse kassa täitmises, vaid järelevalvele kuluva summa vähendamises. Loodetavasti saab sellest ka valitsus aru ega hakka eelarvesse nüüd kahekordseid trahvisummasid kirjutama, see muudaks jutu võimalikust ennetamisest lihtsalt hämaks.