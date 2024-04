PRIIT LOMP ⟩ Nagu ka Hollywoodi filmis, selgub tõde lõpus. Meie majanduslugu peab hästi lõppema

Kahtlemata on sotsiaaldemokraatidel koalitsioonipartneritega maailmavaatelisi erimeelsusi küsimuses, millist rahandus- ja majanduspoliitikat peaks Eestis viljelema. Meie arvates on senine maksusüsteem tõestanud oma läbikukkumist: riigil puuduvad vahendid, et majandusse kontratsükliliselt panustada. Lisaks on kõrged energia hinnad ja intressipoliitika Eestit tugevasti nõrgestanud ning hulk sektoreid kiratseb. Astmeline tulumaks ja mõistlikud varamaksud võimaldaksid õige rakendamise korral muuta tulevikus Eesti võimekamaks ning loodetavasti vähendaksid tarbimismakse. Sellest kõigest on viimasel ajal päris palju räägitud ja kirjutatud, kuid kahjuks ei võimalda parlamendimatemaatika enne järgmisi riigikogu valimisi neid ideid ellu viia.