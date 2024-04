Neljapäeval kiitis valitsus heaks eelnõu, millega kehtestatakse järgmisest aastast maksuvabaks vanaduspensioniks 776 eurot kuus ehk 9312 eurot aastas. Praegu 774 euro suurune pension peaks aga arvutuste järgi tõusma uue aasta 1. aprillist 819 euroni. See tähendab, et 43 euro pealt tuleks tasuda tulumaksu ja see on 9,50 eurot kuus.