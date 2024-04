Puukooli omanik: virk aednik istutab põua ja palavaga

See ülesvõte pärineb mullusest kevadest, mil Päidre puukooli juht Hillar Nassar müüs istikuid Viljandi turul.

Viimased kevade lõpud ja suve algused on olnud põuased ning et muldapandud viljapuude ja marjapõõsaste istikud hinge jääksid, on tulnud neid usinalt kasta. Seega tasub aednikel praegu istutamisega kiirustada: nii jõuavad taimed varakevadisest mulla niiskusest osa saada ja juuri sügavale ajada.