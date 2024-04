Repliik ⟩ Petturite pealetung

Esimesena peaks tehingu ohtlikkusest alarmi andma see, kui pakutakse mingit kummalist kullerit, kes kauba peale võtab andmete vastu. Teinekord aga käiakse välja mõni täiesti viisakas pakiautomaat, kuid andmeid küsitakse ikka asja omanikult. Asi võib tipneda hoopistükkis sellega, et pettur hakkab solvunut mängima ja süüdistama müüjat, et too ei usalda.