Varajane soojarekord nihkus veel varajasemaks

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhtivspetsialist Külli Loodla ütles, et 10. aprill on nüüdsest aasta kõige varajasem päev, mil õhutemperatuur on ületanud 25 kraadi piiri. Nimelt mõõtis Tõraveres asuv Tartu meteoroloogiajaam päeva maksimumiks 25,6 kraadi. Eelmine rekord oli 22. aprillist 1996. aastal, kui Tiirikoja jaam oli mõõtnud täpselt 25 kraadi.