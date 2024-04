Holstre noored lõid endale igatsetud ruumi

Holstre kooli direktor Anu Saar rääkis, et õpilasesindus korraldas ideetalgud ning sealt tuli välja, et vanem kooliaste ja noored tahaksid noortetuba. "Sealt tekkis idee, et raamatukogu lasteraamatute osakonna ruumi kasutamist võiks suurendada ja see oleks noortetoaks sobiv koht."

Äsja avatud noortetoas saavad Holstre lapsed aega veeta päevasel ajal vahetundides või pärast tunde ning esialgu on see kahel päeval nädalas avatud ka õhtuti. "Et see on kooli raamatukogupoolses osas, mille juures on ka arvutiklass ja võimla, siis on seal rohkem tegevust ja see annab veel omakorda efekti," nentis Saar.