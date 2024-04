Viljandimaal kaob Elisa 3G-võrk septembris

Millal aga jõuab järg kätte 2G- ehk GSM-võrk pensionile saata, seda pole Eesti sidefirmad paika pannud. Eelmise aasta lõpus vastas Sakala pärimise peale Elisa mobiilvõrkude valdkonna juht Kristo Kork, et Elisa planeerib ka 2G-võrgu sulgemist, kuid see ei saa teoks varem kui käesoleva kümnendi teises pooles.

Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf vastas, et Telia ei soovi sel teemal sündmustest ette kiirustada ning igal ettevõttel on kindlad protsessid ja plaanid, mis on vaja enne avalikustamist kõigepealt sisemiselt paika panna ja organisatsioonis kooskõlastada. «Kui need tegevused on tehtud, jagame kindlasti infot ka väljapoole ning teeme seda piisava ajalise varuga, et eri osalistel oleks võimalus muudatustega arvestada,» lisas ta.