Võrreldes eelmise aastaga on istutamismaht vähenenud: Eestis enam kui 1,3 miljoni, Viljandimaal 250 000 võrra. Ka varasematel aastatel on istutatud rohkem. Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) selgitust mööda on varasematel aastatel tehtud lihtsalt rohkem uuendusraieid ehk siis istutamismaht sõltub raiesmikest.