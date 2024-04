JUHTKIRI ⟩ Paganama valija, usubki lubatut!

Kallas paneb intervjuus vastutuse valijale ning ütleb, et kui valija ei valiks populistlikku enampakkumist, siis poliitikud ei manduks enne valimisi rahaautomaatideks. Jah, igati mõistlik, et sellele, mis enne valimisi toimub, tuleb piir panna. Esimese sammu peaksid selles küsimuses astuma aga ikkagi poliitikud. Et peale parempoolsete tegelesid meeletu enampakkumisega viimastel valimistel kõik parteid, kaasa arvatud Reformierakond, polnud valijal ka väga palju valida. Parempoolsed jäid suuremast häälesaagist ilma, sest verivärskele erakonnale annab valija harva võimaluse.