Lidli tulek survestas linna Reinu teed projekteerima

Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin selgitas, et projekt puudutab lõiku Reinu tee ja Riia maantee ringristmikult Hariduse ja Vaksali tänava ringristmikuni ning Kalmu tänavat, mis jääb kalmistu kõrvale.

Märtin märkis, et selle tänavalõigu projekteerimise ja isegi ehituse raha oli eelarvestrateegias juba varem ette nähtud, kuid asjaolud muutusid ning projekteerimine ja ehitamine nihkusid kaugemale. «Vanade plaanide järgi oleks pidanud need tänavad juba valmis olema. Aga nüüd selle aasta eelarvesse sai see projekteerimis­raha kirjutatud ja seetõttu ka riigihange tehtud.»