Josten Vaidem tahab lätlasele koha kätte näidata

Kui Sakala Josten Vaidemiga vestles, oli tal käsil kuuseistikute kassettidest väljavõtmine. «Vaja on välja võtta 70 000 taime, see on päris aeganõudev töö,» kõneles ta. Vaidemi sõnutsi on praegu istikute järele nõudlus suur, telefon on aina punane. Lisaks on ta koos tädipoja Markus Paasiga, kes on endine jalgrattur, ametis haljastustööde ja küttepuude tegemisega.