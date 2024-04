KRISTINA LIBE ⟩ Kas kaitstav elukeskkond vajab Viljandis kaitset?

Tallinna tänav 50 asub kahe linna peatänava, Tallinna tänava ja Musta tee ristis, kus ajalooliselt on olnud pereelamu. Viljandi üldplaneeringu järgi on see kaitstav elukeskkond, kuid mitte miljööväärtuslik ala, nagu seda on näiteks vanalinn või Kantreküla. Tallinna tänava, Musta tee ja Looga tänava vahelise kvartali peamiseks eesmärgiks on üldplaneeringu järgi olla väikeelamumaa, mida on lubatud kasutada ka polüfunktsionaalsena. Seda juhul, kui sinna soovitakse rajada midagi, mis väikeelamu ei ole, kuid toetab ja sobitub keskkonda oma funktsiooni või ka muude kaitstava elukeskkonna tingimuste poolest.