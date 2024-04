Viljandi linnapeakandidaat Johan-Kristjan Konovalov astus Reformierakonda

Ühismeedias lisas Konovalov, et teda on kooliajast saadik peaaegu kõigi Eesti erakondadega liituma kutsutud, aga seni on ta tõrges olnud. "Samas on poliitika ja riigielu küsimused mind juba poisipõlvest saati huvitanud. Mõtlesin kaua, kas minu tee Eesti riigi teenimisel peaks kulgema ametnikkonnas või poliitikas. Ka viimastel kohalikel valimistel Reformierakonna nimekirjas kandideerides tegin seda parteituna. Nüüd seadis elu üsna konkreetse risttee ette ja otsustasin astuda poliitikuteele," kirjutas ta Facebookis.