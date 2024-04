Juhtkiri ⟩ Digilahenduste pealt ei tohi kokku hoida

Teisipäeval ebaõnnestus põhikoolide eesti keele proovi­eksam, sest EIS otsustas jälle tõrkuda. Juba esimesel tunnil seisid paljud õpilased silmitsi hanguva ja halvasti töötava keskkonnaga. Seejuures peaks süsteemid olema kõik läbi katsetatud, et need oleks valmis aasta pärast kogu Eesti põhikooli lõpueksamiteks. Kui nüüd just aasta otsa selle küsimusega ei tegelda, ei vaadata üle nii koodi kui seda jooksutavat raudvara, siis palun lõpetage laste narrimine ning lükake e-eksamitele üleminek edasi. See, et 3800 noorega sisseastumiskatsed kinni jooksevad, on lihtsalt piinlik, sest see on väike kasutajate arv. Kui aga noorte lõpueksamid aia taha minema peaks, siis see oleks juba vaat et kuritegelik.