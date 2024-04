Ristsõnade koostaja Uno Viigand ütles, et tema on Omniva nimekasti teenust kasutanud viimased seitse aastat ehk sellest ajast alates, kui kolis Viljandisse kortermajja elama. Ristsõnalahendajad saadavad nimekasti aadressil ajakirjast Onu Uno Valitud Ristsõnad välja lõigatud talonge, millele nad on lahendused kirjutanud, ning spordihuvilised samast ajakirjast pärit spordiennustusvõistluste talonge oma ennustustega.