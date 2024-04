Ohtliku ristmiku uus kuub ripub rahapuuduse tõttu tuleviku varnas

Märtini selgituse kohaselt on ristmiku ümberehitamise eesmärk see ala liiklejatele ohutumaks muuta ja liiklust rahustada. «Jakobsoni ja Kagu tänav on peamine ühendus Paalalinna ja kesklinna vahel ning see tähendab, et sõidukite liiklus on seal üsna tihe. Samuti asuvad seal Paala järv ja Valu­oja oru park, kus on palju jalakäijaid,» rääkis Märtin eelmisel aastal Sakalale.