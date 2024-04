Rüki galeriis on Angela Maasalu näitus «Õnnelik maja»

Näituse keskmes on kunstniku varasem teos «Võta võta kõik!» (2020), millel olev naisfiguuri lõhkine keha sümboliseerib olukordi, kus sõnad ja keel meid alt veavad ning murede ja tunnete väljendamiseks tundub lihtsam end füüsilisel moel arusaadavaks teha – lõhki lõigata, katki teha.

Maasalu on alates 2013. aastast elanud Londonis ning pikem Eestis viibimine seoses residentuuriga tähendas autori jaoks omaenda ja kunagise kodumaa vahelise suhte põhjalikumat analüüsimist. Maailmas, mis polariseerub järjest hirmutavama kiirusega, on füüsiline kahevahelolek veelgi kummalisemaks muutunud. Eesti on mitmekihiline – siit leiame nii õnne kui ka vaiba alla pühitud õnnetust, lugusid rahvuslikust uhkusest ja suletusest. Oleme hädas soo jätkumisega, olles samal ajal üks vägivaldsemate paarisuhetega riike Euroopas.