Aina rohkem kurdetakse Viljandis, et parkimiskohti ei jätku, seega on neid kohti hakatud üha enam tasuliseks muutma. Suur häda parkimiskohtade nappusega on Tartu tänava kesklinnapoolses osas. Kõige totram on see, et seal pargivad enamasti ümbruskonna asutuste töötajad ise, tekitades endaga seotud äridele miinust.