Aastaid on räägitud vajadusest anda loovisikutele, ennekõike vabakutselistele loovisikutele, sotsiaalsed tagatised ja maksta neile nende töö eest õiglast tasu. Sellisele väikesele rahvusriigile, nagu me oleme, on kultuur iseäranis tähtis. Ilma oma keele ja kultuurita pole meie riigi pidamisel sügavamat mõtet. Ja need inimesed, kes kultuuri loomise, hoidmise ja arendamisega tegelevad, väärivad õiglast tasu.