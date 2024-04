Laupäeval kogunesid põhikoolide lõpetajad pealinna ümbruses, et osaleda Harjumaa ja Tallinna seitsme riigigümnaasiumi ühiskatsetes, kuid need kukkusid läbi, sest eksamite infosüsteemi tabas tehniline rike. Esialgu pikendati testi tegemise aega poole tunni võrra ja siis see katkestati.