Veebipolitseinik Elerin Tetsmanni sõnul levib kelmus, et helistab vene keelt kõnelev isik, tutvustab end näiteks panga töötajana ning räägib, et kontoga tehakse mingeid kahtlasi tehinguid. Nende peatamiseks küsib pettur kasutajanime ja PIN-koode.

"Kui ta on koodid kätte saanud, lõpetab kõne ja üsna pea helistatatakse ohvrile uuesti. Seekord tutvustab helistaja end politseinikuna ja ütleb, et eelmise kõne tegid kelmid ja nüüd üritatakse inimese kontoga võtta suurt laenu või siis tahetakse teha ülekannet. Siis antakse väga täpsed juhtnöörid, et ohver läheks võtaks pangaautomaadist kogu raha välja ja paneks selle pakiautomaati, sest ainult nii saavat seda raha turvaliselt hoiustada," selgitas Tetsmann.