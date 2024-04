Uku keskuse parklas hakkasid kehtima uued piirangud

Uku keskuse juhataja Kristel Miilen ütles veebruaris Sakalale, et kuna läheduses paiknevad keskused on muutnud oma parkla tasuliseks, on Uku ümbrusse autosid juurde tulnud ning ka nemad liiguvad sinnapoole, et lähiajal muutub parkimine tasuliseks. Miilen rääkis toona, et enne bussijaama ja Centrumi parkla tasuliseks muutmist Uku keskus nii suurt parkimissurvet ei tunnetanud, kuid nüüd on aru saadud, et seal pargivad oma autosid naaberkeskuse töötajad, ning uue parkimiskorraldusega tahetakse sääraseid juhtumeid vähendada.