Mulgi vald ootab aprillikuu jooksul otsust, kas ta saab projektiraha, mis kataks Abja gümnaasiumi energiatõhustamise tööd. Teine osa kooli renoveerimise rahast on kavas vallal endal lisada.

Abja gümnaasiumi renoveerimine on euroraha ootel ja vastus peaks tulema hiljemalt aprilli lõpuks. Kui see on positiivne, saab alustada projekteerimist ning tuleva õppeaasta lõpust võiks kool enam kui aastaks remonti minna.